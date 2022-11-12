Семак о 2:0 с «Торпедо»: «Зенит» ничего не дал создать сопернику. Качественная победа»

Главный тренер подвел итоги матча с «Торпедо» (2:0) в Мир .

– Хорошая и качественная победа. Удовлетворены результатом. В обороне не дали ничего сопернику создать. Хорошо, что на такой ноте смогли завершить чемпионат.

Состав – это люди, которые лучше всего готовы. Есть какие-то нюансы в подготовке.

– Трудно было настроиться?

– – хорошая команда, старается хорошо играть в обороне. С ними не так просто создавать моменты. Надо было забивать то, что было, тот же момент Вани Сергеева один на один. Игра бы уже смотрелась по-другому.

Чемпионат мира буду смотреть на работе. Начало точно.

– За кого будете болеть?

– Явного фаворита нет. Будем болеть за Ловрена, который единственный представитель нашей команды на чемпионате мира, а дальше посмотрим, – заявил Семак.