Семак о 2:0 с «Торпедо»: «Зенит» ничего не дал создать сопернику. Качественная победа»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Сборная Хорватии по футболу Торпедо Деян Ловрен ЧМ-2022 Иван Сергеев Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Торпедо» (2:0) в Мир РПЛ.

– Хорошая и качественная победа. Удовлетворены результатом. В обороне не дали ничего сопернику создать. Хорошо, что на такой ноте смогли завершить чемпионат.

Состав – это люди, которые лучше всего готовы. Есть какие-то нюансы в подготовке.

– Трудно было настроиться?

«Торпедо» – хорошая команда, старается хорошо играть в обороне. С ними не так просто создавать моменты. Надо было забивать то, что было, тот же момент Вани Сергеева один на один. Игра бы уже смотрелась по-другому.

Чемпионат мира буду смотреть на работе. Начало точно.

– За кого будете болеть?

– Явного фаворита нет. Будем болеть за Ловрена, который единственный представитель нашей команды на чемпионате мира, а дальше посмотрим, – заявил Семак.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные