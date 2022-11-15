назвал фаворитов .

«Любая сборная непростая, кого ни назови. Выиграть будет сложно. Аргентина не так часто играла с европейскими командами. Мы приехали в хорошей форме, но нам нужно не поддаваться публичному безумию и не считать себя фаворитами. Нужно быть реалистами и идти шаг за шагом.

Думаю, что у Франции, несмотря на травмы, громадный потенциал. У них много хороших игроков и тренер, который долго работает с командой. Они уже выигрывали чемпионат мира.

У Бразилии есть группа высококачественных игроков. У них есть девятка, есть Неймар», – сказал форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» в интервью Хорхе Вальдано.

Где достать алкоголь в Катаре? Опасно ли ходить по улице пьяным? А в шортах? Какие там вообще развлечения?