«Ювентус» выиграл 6 матчей подряд в Серии А перед паузой на ЧМ-2022. Общий счет – 12:0

одержал шестую победу подряд в рамках чемпионата Италии.

Команда тренера переиграла (3:0) в матче 15-го тура Серии А.

Туринский клуб продлил победную серию до шести игр. Ранее «бьянконери» выиграли у «Торино» (1:0), «Эмполи» (4:0), «Лечче» (1:0), «Интера» (2:0) и «Вероны» (1:0).

Общая разница забитых и пропущенных мячей туринцев в последних шести матчах – 12:0.

«Ювентус», который не теряет очки с 8 октября, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 31 балл в 15 играх.