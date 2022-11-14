Массимилиано Аллегри: «6 туров назад никто не верил, что «Ювентус» будет третьим в таблице. Команда усердно работает, поэтому у нас лучшая оборона»

поделился мыслями после победы над (3:0) в матче Серии А.

Эта победа стала шестой подряд для туринской команды в чемпионате Италии.

«Парни сыграли хорошо, особенно на фоне непростого месяца. Матч против «Лацио» был непростым, но нам удалось закрыть проходные зоны и практически ничего не позволить им на последних минутах.

Вся команда усердно работает. По этой причине у нас лучшая оборона («Ювентус» пропустил семь голов в этом сезоне – прим. Sports.ru). Командный дух улучшился, это помогает побеждать.

Я был бы зол, если бы мы пропустили на последней минуте, поэтому сохранять свои ворота сухими – это еще один шаг.

Не люблю давать объяснения, потому что в футболе все может быстро измениться. Футбол на самом деле прост, нужно выигрывать матчи, для этого есть разные способы. Могу только поблагодарить ребят за их игру.

Мы сильно отстали. Всего шесть туров назад никто не верил, что мы будем третьими в таблице, так что это шаг вперед. Сейчас нам нужно перезарядить наши батареи», – заявил главный тренер .