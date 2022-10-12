Жоау Мариу: «Неймар – один из лучших футболистов в мире. Ему нужно спорить на поле – это нормально»

Футболист «Бенфики» поделился мнением об игре нападающего «ПСЖ» Неймара.

играет очень хорошо, но чертовски раздражает на поле. Он один из лучших футболистов в мире, очень талантливый.

Думаю, что ему нужно спорить с другими игроками на поле, и это абсолютно нормально. Нам было приятно играть против него», – сказал .

Португальский клуб сыграл вничью с «ПСЖ» (1:1) в четвертом туре группового этапа .