Жоау Мариу: «Неймар – один из лучших футболистов в мире. Ему нужно спорить на поле – это нормально»
Футболист «Бенфики» поделился мнением об игре нападающего «ПСЖ» Неймара.
«Неймар играет очень хорошо, но чертовски раздражает на поле. Он один из лучших футболистов в мире, очень талантливый.
Думаю, что ему нужно спорить с другими игроками на поле, и это абсолютно нормально. Нам было приятно играть против него», – сказал Жоау Мариу.
Португальский клуб сыграл вничью с «ПСЖ» (1:1) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Комментарии