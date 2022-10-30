«Спортинг» потребовал у «Интера» 30 млн евро за переход Мариу в «Бенфику». «Нерадзурри» должны были заплатить компенсацию за возвращение Жоау в Португалию

«Спортинг» запросил у «Интера» 30 миллионов евро за переход Жоау Мариу в «Бенфику».

Лиссабонский клуб хочет компенсации за этот трансфер, ссылаясь на условия контракта, сообщает Football Italia.

Жоау Мариу перешел из «Спортинга» в «Интер» летом 2016 года. Его контракт включал пункт, предусматривающий денежную компенсацию «Спортингу» в случае, если игрок в дальнейшем присоединится к другой португальской команде, а также приоритетное право повторить предложение.

Однако португалец, сейчас играющий за «Бенфику», расторг контракт с «Интером» в прошлом году и перешел в «Бенфику» уже в статусе свободного агента. Ранее «Спортинг» делал запрос по Мариу, но не получил ответа. Теперь лиссабонцы требуют от «нерадзурри» денежную компенсацию, считая, что условия контракта не были соблюдены.

В настоящий момент «Интер» изучает ситуацию с помощью адвокатов и готов принять меры для защиты своих интересов.

Жоау Мариу провел в составе миланского клуба 69 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 13 голевых передач.