Роналду провел переговоры с «Баварией» на прошлой неделе (Daily Mail)

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Криштиану Роналду может уйти из «Манчестер Юнайтед» в топ-клуб Германии.

Форвард и его агент Жорже Мендеш провели переговоры с «Баварией», утверждает Daily Mail. Это произошло на прошлой неделе – до скандального интервью португальца.

Представители чемпиона Германии посещали Англию для переговоров. Утверждается, что мюнхенцы проявляют интерес к Роналду на фоне травмы Садьо Мане и неуверенности по поводу будущего Эрик-Максима Шупо-Мотинга.

В 10 матчах нынешнего сезона АПЛ Криштиану забил 1 гол. Его статистика – здесь.

Интервью Роналду – дешевый популизм. Переворачивает факты, чтобы «МЮ» отпустил его на удобных условиях

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