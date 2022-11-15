Роналду провел переговоры с «Баварией» на прошлой неделе (Daily Mail)

может уйти из в топ-клуб Германии.

Форвард и его агент провели переговоры с «Баварией», утверждает Daily Mail. Это произошло на прошлой неделе – до скандального интервью португальца.

Представители чемпиона Германии посещали Англию для переговоров. Утверждается, что мюнхенцы проявляют интерес к Роналду на фоне травмы и неуверенности по поводу будущего -Мотинга.

В 10 матчах нынешнего сезона АПЛ Криштиану забил 1 гол. Его статистика – здесь.

Интервью Роналду – дешевый популизм. Переворачивает факты, чтобы «МЮ» отпустил его на удобных условиях