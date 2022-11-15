Роналду провел переговоры с «Баварией» на прошлой неделе (Daily Mail)
Криштиану Роналду может уйти из «Манчестер Юнайтед» в топ-клуб Германии.
Форвард и его агент Жорже Мендеш провели переговоры с «Баварией», утверждает Daily Mail. Это произошло на прошлой неделе – до скандального интервью португальца.
Представители чемпиона Германии посещали Англию для переговоров. Утверждается, что мюнхенцы проявляют интерес к Роналду на фоне травмы Садьо Мане и неуверенности по поводу будущего Эрик-Максима Шупо-Мотинга.
В 10 матчах нынешнего сезона АПЛ Криштиану забил 1 гол. Его статистика – здесь.
Интервью Роналду – дешевый популизм. Переворачивает факты, чтобы «МЮ» отпустил его на удобных условиях
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