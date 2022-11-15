Каррагер об интервью Роналду: «Он все еще жаждет внимания, которого нет, потому что его нет на поле»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Джейми Каррагер премьер-лига Англия Футбол

Джейми Каррагер считает, что причина громкого интервью Криштиану Роналду – жажда внимания. 

«Просто кажется, что он все еще жаждет внимания, которого нет, потому что на самом деле его нет на поле.

И единственный способ это сделать – создать проблемы», – считает экс-защитник «Ливерпуля».

Он также назвал интервью Роналду Пирсу Моргану о проблемах в «Манчестер Юнайтед» «ударом в спину». 

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