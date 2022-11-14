Марцел Личка: «Делали нарезку для Сычевого – показывали, как Соболев, Дзюба и Комличенко играют спиной к воротам. Привожу Александра ему в пример»

рассказал, каких форвардов приводит в пример Владимиру Сычевому.

– В прошлом сезоне сверкнул , при этом он на четыре года моложе Сычевого. Вы обсуждаете этот пример?

– «Уфа» играла в оборонительный футбол, у Агаларова было много свободных зон. Для него это идеальный стиль, потому что он быстрый игрок. В – другой футбол, более активный, особенно в домашних матчах. У Агаларова теперь нет 20-30 метров для спринта, он находится в штрафной.

Но пока нельзя сказать, что Агаларов – игрок одного сезона, давай дадим ему время. Например, следующий сезон. Спад после первого успешного сезона – нормальная история, главное – что будет дальше.

Сычевому я привожу в пример Соболева. Он классно играл за «Крылья Советов», получил приглашение из «Спартака». Кому-то может не нравиться его стиль, но Соболев – нападающий, который гарантированно забьет не меньше десяти голов за сезон.

Мы делали нарезку для Сычевого – показывали, как Соболев, Дзюба и Комличенко играют спиной к чужим воротам. Сычевой любит принимать мяч и вторым-третьим касанием прокидывать себе – нужна альтернатива.

– Я не сравниваю стиль и «Уфы», не сравниваю стиль Сычевого и Агаларова. Но вижу похожие черты: первый большой сезон, до которого фактически ничего не было, сумасшедшая реализация. В этом смысле разве логичны сравнения с Соболевым? Он качественно провел отрезок в тонущей «Томи» в РПЛ, забивал в Первой лиге за «Крылья», удачно съездил в аренду в «Енисей». Да, был всплеск в «Крыльях» перед переходом в , но он не был супернеожиданным.

– Да, тут согласен. Соболев двигался постепенно, Сычевой сделал прыжок через лестничный пролет. Пока этот прыжок не закончился – это случится, когда у него будет два-три сезона с десятью голами в РПЛ.

Я понимаю, о чем ты. Но я вижу Сычевого каждый день – для меня он нападающий не на один сезон. Вопрос в том, как он справится с изменениями в жизни.

Сейчас я не чувствую, что Сычевой ведет себя как большая звезда. Он так же прессингует, как и раньше, столько же работает на тренировках, – сказал главный тренер «Оренбурга» в интервью Sports.ru.

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