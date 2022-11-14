Суд приговорил экс-главу фан-клуба «Спартака» к двум годам условно за нападение на журналиста РБК после матча
Суд вынес приговор экс-главе фан-клуба «Спартака» за нападение на журналиста.
Валентин Коршунов в октябре 2021 года напал на журналиста РБК Александра Щеголева в Москве после матча «Спартак» – «Лестер» в Лиге Европы. Было возбуждено уголовное дело за «воспрепятствование законной деятельности журналиста с применением насилия».
«Рассмотрение дела завершено. Тушинский районный суд признал Коршунова виновным и назначил наказание в виде двух лет [лишения свободы] условно», – написал сегодня Щеголев.
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