ЦСКА и «Тальерес» договорились о трансфере Гайча за 800 000 долларов. Форвард подпишет 3-летний контракт (Сесар Луис Мерло)

Адольфо Гайч покидает ЦСКА.

По данным журналиста Сесара Луиса Мерло, «Тальерес » договорился о трансфере нападающего за 800 тысяч долларов. Гайч подпишет 3-летний контракт с аргентинским клубом после прохождения медосмотра.

В минувшем сезоне Гайч выступал на правах аренды за турецкий «Антальяспор» и отметился 8 голами в 33 матчах чемпионата Турции. Статистику аргентинца можно найти здесь .