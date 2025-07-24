ЦСКА и «Тальерес» договорились о трансфере Гайча за 800 000 долларов. Форвард подпишет 3-летний контракт (Сесар Луис Мерло)
Адольфо Гайч покидает ЦСКА.
По данным журналиста Сесара Луиса Мерло, «Тальерес» договорился о трансфере нападающего за 800 тысяч долларов. Гайч подпишет 3-летний контракт с аргентинским клубом после прохождения медосмотра.
В минувшем сезоне Гайч выступал на правах аренды за турецкий «Антальяспор» и отметился 8 голами в 33 матчах чемпионата Турции. Статистику аргентинца можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Сесара Луиса Мерло
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