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«МЮ» может ввести плату в 4000 фунтов за резервирование места на стадионе для владельцев абонементов. Идею оценивают фокус-группы (The Times)

«МЮ» может ввести плату за резервирование места для владельцев абонементов.

The Times сообщает, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность введения такой меры после строительства нового стадиона. Стоимость резервирования места для владельцев абонементов может составить 4000 фунтов.

Идея возможного внедрения персональных лицензий на место (PSL) была предложена болельщикам во время недавних сессий фокус-групп, организованных американскими консультантами по стадионам CSL International. Плата за резервирование мест может помочь «МЮ» покрыть расходы на строительство нового стадиона, которые оцениваются примерно в 2 млрд фунтов.

Отмечается, что PSL распространена в различных видах спорта в США – эту схему используют около двух третей клубов НФЛ. Разовый взнос в дополнение к стоимости абонемента дает болельщику право занимать определенное место на стадионе в течение 30 лет, при этом лицензия будет аннулирована, если ее обладатель не приобретет абонемент на сезон.

В «МЮ» утверждают, что возможность введения платы за резервирование мест на данный момент является гипотетической и обсуждается в рамках фокус-групп наряду с другими вариантами ценообразования на билеты после строительства нового стадиона. В случае внедрения системы PSL «Манчестер Юнайтед» станет первым клубом АПЛ, использующим эту схему.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Times
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