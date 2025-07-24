Экс-игрок «Реала» и «ПСЖ» Хесе перешел в «Лас-Пальмас» из Сегунды. Контракт – до конца сезона

Хесе вернулся в «Лас-Пальмас».

Бывший вингер «Реала» и «ПСЖ» подписал однолетний контракт с клубом из Сегунды.

Хесе ранее выступал за «Лас-Пальмас» в сезоне-2016/17 и в 2021–2022 годах. Последним клубом в карьере 32-летнего футболиста был малазийский «Дарул Такзим».

Фото: udlaspalmas.es