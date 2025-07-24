Экс-игрок «Реала» и «ПСЖ» Хесе перешел в «Лас-Пальмас» из Сегунды. Контракт – до конца сезона
Хесе вернулся в «Лас-Пальмас».
Бывший вингер «Реала» и «ПСЖ» подписал однолетний контракт с клубом из Сегунды.
Хесе ранее выступал за «Лас-Пальмас» в сезоне-2016/17 и в 2021–2022 годах. Последним клубом в карьере 32-летнего футболиста был малазийский «Дарул Такзим».
Фото: udlaspalmas.es
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Лас-Пальмаса»
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