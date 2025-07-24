Возвращение пива на стадионы обсудят в Госдуме осенью, сообщил депутат Матыцин: «В осеннюю сессию наметим. Нужно создать условия для диалога»
Об этом сообщил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.
Запрет на продажу алкогольных напитков на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был приостановлен лишь на время проведения в России чемпионата мира в 2018 году.
«Длительное время идет обсуждение этой проблемы и вопроса, который требуется внесения изменений в законодательство. Точно нельзя эту тему делать закрытой. Это касается жизнедеятельности многих граждан страны. Какой бы мы ни ожидали реакцию, нужно дать возможность для диалога.
Думаю, мы с коллегами и депутатами в осеннюю сессию наметим такое обсуждение. На предыдущем периоде позиция правительства была отрицательной к возвращению пива на стадионы. Надо выслушать все стороны и найти рациональное зерно, исходя из нынешней ситуации. Она была разной на протяжении 20, 10 или пяти лет назад.
Если есть актуальность этой темы, надо обсудить, выслушать и в дальнейшем найти решение. Чтобы и спорт получил дополнительную поддержку, но и учесть те факторы, которые могут повлиять на дисциплину, на поведение на стадионах, здоровье.
Все это наша задача – вести конструктивный диалог и создать условия для широкого обсуждения», – сказал Матыцин на пресс‑конференции в Москве.