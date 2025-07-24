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Возвращение пива на стадионы обсудят в Госдуме осенью, сообщил депутат Матыцин: «В осеннюю сессию наметим. Нужно создать условия для диалога»

Возвращение пива на стадионы могут обсудить в Госдуме осенью.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

Запрет на продажу алкогольных напитков на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был приостановлен лишь на время проведения в России чемпионата мира в 2018 году.

«Длительное время идет обсуждение этой проблемы и вопроса, который требуется внесения изменений в законодательство. Точно нельзя эту тему делать закрытой. Это касается жизнедеятельности многих граждан страны. Какой бы мы ни ожидали реакцию, нужно дать возможность для диалога.

Думаю, мы с коллегами и депутатами в осеннюю сессию наметим такое обсуждение. На предыдущем периоде позиция правительства была отрицательной к возвращению пива на стадионы. Надо выслушать все стороны и найти рациональное зерно, исходя из нынешней ситуации. Она была разной на протяжении 20, 10 или пяти лет назад.

Если есть актуальность этой темы, надо обсудить, выслушать и в дальнейшем найти решение. Чтобы и спорт получил дополнительную поддержку, но и учесть те факторы, которые могут повлиять на дисциплину, на поведение на стадионах, здоровье.

Все это наша задача – вести конструктивный диалог и создать условия для широкого обсуждения», – сказал Матыцин на пресс‑конференции в Москве.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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