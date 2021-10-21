СК возбудил уголовное дело в отношении экс-главы фан-клуба «Спартака». Ему грозит до 6 лет тюрьмы за нападение на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-главы фан-клуба Валентина Коршунова, который напал на журналиста после матча красно-белых с «Лестером» (3:4) в Лиге Европы.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 144 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает воспрепятствование законной деятельности журналиста с применением насилия, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против».

Если вина Коршунова будет доказана, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, 20 октября возле VIP-входа избили журналиста РБК Александра Щеголева. Нападавшего отвели в полицейский участок.

Вчера Тушинский районный суд Москвы оштрафовал Коршунова на 5000 рублей и запретил ему посещать футбольные матчи в ближайшие 2 года.