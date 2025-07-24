«Петербург поразил красотой, чувствую себя в безопасности. По сравнению с Аргентиной здесь более спокойный ритм жизни». Защитник «Зенита» Вега о городе
Роман Вега отметил красоту и безопасность Санкт-Петербурга.
Аргентинский защитник перешел в «Зенит» в начале июля.
«Было время познакомиться с городом. Уже рассказывал своим знакомым и близким, что меня поразил Петербург своей красотой.
Я чего-то подобного ждал, потому что изучал виды города, фотографии перед тем, как приехать. Но реальность оказалась куда более красивой и яркой. Чувствую себя здесь в безопасности.
Мне и моей жене здесь очень спокойно, ребенку тоже. По сравнению с Аргентиной здесь более спокойный ритм жизни.
Уверен, что нас здесь ждет прекрасная жизнь. Очень рады, что мы здесь», – сказал Вега.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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