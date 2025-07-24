«Петербург поразил красотой, чувствую себя в безопасности. По сравнению с Аргентиной здесь более спокойный ритм жизни». Защитник «Зенита» Вега о городе

Роман Вега отметил красоту и безопасность Санкт-Петербурга.

Аргентинский защитник перешел в «Зенит » в начале июля.

«Было время познакомиться с городом. Уже рассказывал своим знакомым и близким, что меня поразил Петербург своей красотой.

Я чего-то подобного ждал, потому что изучал виды города, фотографии перед тем, как приехать. Но реальность оказалась куда более красивой и яркой. Чувствую себя здесь в безопасности.

Мне и моей жене здесь очень спокойно, ребенку тоже. По сравнению с Аргентиной здесь более спокойный ритм жизни.

Уверен, что нас здесь ждет прекрасная жизнь. Очень рады, что мы здесь», – сказал Вега .