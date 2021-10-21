Экс-глава фан-клуба «Спартака» арестован на 2 месяца за нападение на журналиста

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Тушинским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-главы фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова. 

Коршунову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). 

Постановлением суда от 22 октября 2021 года было удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования об избрании в отношении Коршунова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 21 декабря 2021 года. 

Напомним, инцидент случился после матча Лиги Европы против «Лестера» (3:4). Коршунов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес журналисту РБК Александру Щеголеву несколько ударов в голову.

Вчера Тушинский районный суд Москвы оштрафовал Коршунова на 5000 рублей и запретил ему посещать футбольные матчи в ближайшие 2 года.

Вскоре Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Коршунова. Ему грозит до 6 лет тюрьмы за нападение на журналиста.

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