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Кипрская коммунистическая партия о задержаниях за флаги Палестины перед матчем «Пафос» – «Маккаби»: «Провокационный акт авторитаризма. Полиция не возражала против израильских флагов»

Партия АКЕЛ осудила задержание людей на Кипре за палестинские флаги перед матчем.

Во вторник «Пафос» сыграл вничью (1:1) с «Маккаби» Тель-Авив в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Полиция задержала троих человек, запустивших палестинский флаг, прикрепленный к воздушному шару, в воздух над стадионом «Альфамега» в Лимассоле. Им предъявлено обвинение в демонстрации баннера политического содержания возле спортивного сооружения, что запрещено на Кипре.

Коммунистическая партия АКЕЛ назвала аресты «провокационным актом авторитаризма, запугивания и криминализации свободы слова». АКЕЛ призвала к «немедленному снятию обвинений с причастных к этому граждан» и отметила, что инцидент произошел на значительном расстоянии от стадиона, где проходил матч.

«Провокация еще больше усугубляется тем, что внутри стадиона полиция не возражала против демонстрации израильских флагов, одновременно позволяя болельщикам израильской команды зажигать файеры и дымовые шашки – действия, которые обычно являются уголовными преступлениями», – говорится в заявлении партии.

Также сообщалось, что действия болельщиков имели место в присутствии президента страны Никоса Христодулидиса, который посетил матч.

АКЕЛ заявила, что направила протест в полицию: «Мы требуем, чтобы полиция и министр юстиции разъяснили, в соответствии с каким законом и на каком основании палестинский флаг считается запрещенным символом».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: in-cyprus
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