«Арсенал» и «Спортинг» оформили трансфер Дьокереша. Форвард завтра пройдет медосмотр в Лондоне
Виктор Дьокереш в ближайшее время пройдет медосмотр для перехода в «Арсенал».
Ранее сообщалось о достижении устного соглашения «канониров» со «Спортингом» по трансферу форварда.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, клубы завершили процесс, одобрив все необходимые документы.
27-летний игрок получил официальное разрешение на поездку. Его медосмотр начнется в течение следующих 24 часов.
Журналист Бен Джейкоб подтверждает, что Дьокереш будет подписан за 63,5 млн + 10 млн евро. По его данным, футболист в пятницу прибудет в Лондон.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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