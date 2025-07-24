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«Арсенал» и «Спортинг» оформили трансфер Дьокереша. Форвард завтра пройдет медосмотр в Лондоне

Виктор Дьокереш в ближайшее время пройдет медосмотр для перехода в «Арсенал».

Ранее сообщалось о достижении устного соглашения «канониров» со «Спортингом» по трансферу форварда.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, клубы завершили процесс, одобрив все необходимые документы.

27-летний игрок получил официальное разрешение на поездку. Его медосмотр начнется в течение следующих 24 часов.

Журналист Бен Джейкоб подтверждает, что Дьокереш будет подписан за 63,5 млн + 10 млн евро. По его данным, футболист в пятницу прибудет в Лондон.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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