«Ливерпуль» сохраняет интерес к Исаку, несмотря на подписание Экитике. «Красные» могут сделать предложение «Ньюкаслу», если продадут Диаса

«Ливерпуль» по-прежнему сохраняет интерес к Александеру Исаку.

Ранее стало известно , что нападающий сообщил руководству «Ньюкасла» о желании рассмотреть варианты продолжения карьеры в другом клубе.

Игрок не поехал с командой в предсезонное турне по Сингапуру и Южной Корее из-за повреждения бедра. Сообщалось, что швед интересен «Ливерпулю» и «Аль-Хилалю».

По данным инсайдера Фабрицио Романо , форвард остается целью «красных» даже после подписания Юго Экитике . Однако развитие ситуации зависит от «Ньюкасла».

Если клуб согласится отпустить игрока, команды смогут вернуться к переговорам после первых прямых контактов, установленных 10 дней назад. «Ливерпуль » получит шанс сделать предложение, если продаст Луиса Диаса .

Отмечается, что на данный момент Исак не ведет конкретные переговоры с «Аль-Хилалем».

«Ливерпуль» связался с «Ньюкаслом», чтобы обсудить возможность трансфера Исака. Если швед не будет доступен, «красные» могут переключиться на Экитике