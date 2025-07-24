«Ливерпуль» сохраняет интерес к Исаку, несмотря на подписание Экитике. «Красные» могут сделать предложение «Ньюкаслу», если продадут Диаса
Ранее стало известно, что нападающий сообщил руководству «Ньюкасла» о желании рассмотреть варианты продолжения карьеры в другом клубе.
Игрок не поехал с командой в предсезонное турне по Сингапуру и Южной Корее из-за повреждения бедра. Сообщалось, что швед интересен «Ливерпулю» и «Аль-Хилалю».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, форвард остается целью «красных» даже после подписания Юго Экитике. Однако развитие ситуации зависит от «Ньюкасла».
Если клуб согласится отпустить игрока, команды смогут вернуться к переговорам после первых прямых контактов, установленных 10 дней назад. «Ливерпуль» получит шанс сделать предложение, если продаст Луиса Диаса.
Отмечается, что на данный момент Исак не ведет конкретные переговоры с «Аль-Хилалем».
«Ливерпуль» связался с «Ньюкаслом», чтобы обсудить возможность трансфера Исака. Если швед не будет доступен, «красные» могут переключиться на Экитике