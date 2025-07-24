Шнякин прокомментирует матч «Краснодар» – «Локомотив» во 2-м туре РПЛ. Черданцев будет работать на игре «Спартак» – «Балтика», на «Рубин» – «Зенит» назначен Нагучев
Стали известны комментаторы матчей 2-го тура Мир РПЛ.
25 июля
18:55, «Крылья Советов» – «Пари НН»: Роман Трушечкин, Петр Коптев.
26 июля
14:55, «Спартак» – «Балтика»: Георгий Черданцев, Сергей Дурасов.
17:25, «Динамо» Москва – «Ростов»: Константин Генич, Дмитрий Жичкин.
18:45, «Краснодар» – «Локомотив»: Дмитрий Шнякин.
20:25, «Сочи» – «Акрон»: Михаил Моссаковский.
27 июля
14:55, ЦСКА – «Ахмат»: Тимур Журавель, Михаил Меламед.
17:25, «Оренбург» – «Динамо» Махачкала: Александр Неценко.
19:30, «Рубин» – «Зенит»: Роман Нагучев, Роман Титов.
ПРИМЕЧАНИЕ: время трансляции всех матчей – московское.
Кого в АПЛ уволят первым?14115 голосов
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»
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