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  • Шнякин прокомментирует матч «Краснодар» – «Локомотив» во 2-м туре РПЛ. Черданцев будет работать на игре «Спартак» – «Балтика», на «Рубин» – «Зенит» назначен Нагучев
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Шнякин прокомментирует матч «Краснодар» – «Локомотив» во 2-м туре РПЛ. Черданцев будет работать на игре «Спартак» – «Балтика», на «Рубин» – «Зенит» назначен Нагучев

Стали известны комментаторы матчей 2-го тура Мир РПЛ.

25 июля

18:55, «Крылья Советов» – «Пари НН»: Роман Трушечкин, Петр Коптев.

26 июля

14:55, «Спартак» – «Балтика»: Георгий Черданцев, Сергей Дурасов.

17:25, «Динамо» Москва – «Ростов»: Константин ГеничДмитрий Жичкин

18:45, «Краснодар» – «Локомотив»: Дмитрий Шнякин.

20:25, «Сочи» – «Акрон»: Михаил Моссаковский. 

27 июля

14:55, ЦСКА – «Ахмат»: Тимур Журавель, Михаил Меламед.

17:25, «Оренбург» – «Динамо» Махачкала: Александр Неценко.

19:30, «Рубин» – «Зенит»: Роман Нагучев, Роман Титов.

ПРИМЕЧАНИЕ: время трансляции всех матчей – московское.

Кого в АПЛ уволят первым?14115 голосов
Даниэль ФаркеЛидс
Режис Ле БриСандерленд
Кит ЭндрюсБрентфорд
Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»
logoСпартак
logoКрылья Советов
logoПари НН
logoРоман Трушечкин
logoДинамо Москва
logoРостов
logoБалтика
logoЛокомотив
logoКраснодар
logoКонстантин Генич
logoДмитрий Шнякин
logoДмитрий Жичкин
logoЦСКА
logoАхмат
logoСочи
logoАкрон
logoОренбург
logoДинамо Махачкала
logoТимур Журавель
logoМихаил Меламед
logoЗенит
logoРубин
logoРоман Нагучев
logoМатч ТВ
logoСергей Дурасов
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Неценко
Роман Титов
logoГеоргий Черданцев
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