Мантуан интересен «Марселю». Игрок «Зенита» включен в шорт-лист французов (Foot Mercato)
Густаво Мантуан привлек внимание «Марселя».
Игрок «Зенита» включен в шорт-лист французского клуба, сообщает Foot Mercato.
Бразилец очень нравится руководству «Марселя», в том числе президенту Пабло Лонгории и спортивному директору Медхи Бенатии.
Ранее также сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Фламенго».
В минувшем сезоне Мантуан провел 27 матчей в Мир РПЛ. С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Foot Mercato
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