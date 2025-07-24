Мантуан интересен «Марселю». Игрок «Зенита» включен в шорт-лист французов (Foot Mercato)

Густаво Мантуан привлек внимание «Марселя».

Игрок «Зенита » включен в шорт-лист французского клуба, сообщает Foot Mercato.

Бразилец очень нравится руководству «Марселя », в том числе президенту Пабло Лонгории и спортивному директору Медхи Бенатии .

Ранее также сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Фламенго».

В минувшем сезоне Мантуан провел 27 матчей в Мир РПЛ . С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь .