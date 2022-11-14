Карпин о Дзюбе: «Он может заиграть в РПЛ, почему нет? Полгода назад играл, ничего сильно не изменилось»

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Валерий Карпин высказался о возможном возвращении Артема Дзюбы в РПЛ

«Может ли Дзюба заиграть в клубах РПЛ? Спросите у клубов.

Он может заиграть в РПЛ, почему нет? Полгода назад играл, ничего сильно не изменилось», – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

Напомним, 34-летний форвард находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Адана Демирспор». В составе турецкой команды он провел пять матчей и забил один гол, отыграв 220 минут.

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