высказался о возможном возвращении в .

«Может ли Дзюба заиграть в клубах РПЛ? Спросите у клубов.

Он может заиграть в РПЛ, почему нет? Полгода назад играл, ничего сильно не изменилось», – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

Напомним, 34-летний форвард находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Адана Демирспор». В составе турецкой команды он провел пять матчей и забил один гол, отыграв 220 минут.