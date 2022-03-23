Валерий Карпин: «Дзюба готов играть в сборной, приехать на следующий сбор»

заявил, что может приехать на следующий сбор сборной России.

– По семейным обстоятельствам Дзюба попросил себя не вызывать. На следующий сбор он готов приехать, играть в сборной. Обстоятельства могут быть разными.

Интерес к сборной даже без матчей не ассоциирую со своей персоной. Была бы здесь другая персона, вы бы не приехали, что ли?

– Правда ли то, что объяснение по Дзюбе это только прикрытие, а на самом вы договорились, что его в сборной больше не будет?

– Вы сейчас правда это? Я в шоке. Вы что, совсем с ума сошли?

Какие слова были перед сбором? Понятно, что сейчас другие, чем перед сборами, когда есть матчи. Но мотивировать ребят ни на что не надо. Было желание вызвать новых ребят. Сейчас делали акцент на тех, кто уже был в сборной.

Не стали вызывать тех, кто играет в Европе из-за логистики. Появилась возможность вызвать других, – заявил главный тренер сборной России.