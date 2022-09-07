Карпин о Дзюбе и Оздоеве вне заявки: «Старше 30 решили не вызывать на этот сбор. В чем проблема?»

объяснил, почему и не вызваны в сборную России.

– Вы говорили, что Головин не вызван в сборную из-за проблем с логистикой. Почему не вызваны футболисты, которые играют в Турции: Оздоев и Дзюба?

– Касательно Дзюбы и Оздоева все то же самое. Что непонятного?

– Есть же прямые рейсы из Турции в Россию.

– А лет сколько? Больше 30 мы решили не вызывать на этот сбор. В чем проблема? – сказал главный тренер сборной России.

Команда проведет товарищеский матч с Киргизией 24 сентября. Игра пройдет в Бишкеке.

Чалов, Захарян, Бакаев, Соболев и Тюкавин – в расширенном составе сборной России на матч с Киргизией