Карпин о Дзюбе и Оздоеве вне заявки: «Старше 30 решили не вызывать на этот сбор. В чем проблема?»

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Валерий Карпин объяснил, почему Артем Дзюба и Магомед Оздоев не вызваны в сборную России.

– Вы говорили, что Головин не вызван в сборную из-за проблем с логистикой. Почему не вызваны футболисты, которые играют в Турции: Оздоев и Дзюба?

– Касательно Дзюбы и Оздоева все то же самое. Что непонятного?

– Есть же прямые рейсы из Турции в Россию.

– А лет сколько? Больше 30 мы решили не вызывать на этот сбор. В чем проблема? – сказал главный тренер сборной России.

Команда проведет товарищеский матч с Киргизией 24 сентября. Игра пройдет в Бишкеке.

Чалов, Захарян, Бакаев, Соболев и Тюкавин – в расширенном составе сборной России на матч с Киргизией

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