Карпин о Дзюбе и Оздоеве вне заявки: «Старше 30 решили не вызывать на этот сбор. В чем проблема?»

Валерий Карпин объяснил, почему Артем Дзюба и Магомед Оздоев не вызваны в сборную России.
– Вы говорили, что Головин не вызван в сборную из-за проблем с логистикой. Почему не вызваны футболисты, которые играют в Турции: Оздоев и Дзюба?
– Касательно Дзюбы и Оздоева все то же самое. Что непонятного?
– Есть же прямые рейсы из Турции в Россию.
– А лет сколько? Больше 30 мы решили не вызывать на этот сбор. В чем проблема? – сказал главный тренер сборной России.
Команда проведет товарищеский матч с Киргизией 24 сентября. Игра пройдет в Бишкеке.
Чалов, Захарян, Бакаев, Соболев и Тюкавин – в расширенном составе сборной России на матч с Киргизией