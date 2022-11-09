Личка о Дзюбе: «Значимая фигура для российского футбола, но было бы тяжело вписать его в игру «Оренбурга» – нужны игроки другого плана»

высказался о возможности перехода Дзюбы в .

– Артем Дзюба – безусловно, большой игрок, он сделал многое для российского футбола. Но если вы ставите вопрос именно так, то я отвечу – нет.

– Почему?

– Я хочу, чтобы мои нападающие постоянно прессинговали. Забегали защитникам за спины, играли в интенсивный футбол. Артем все-таки форвард иного плана. Он здорово цепляется за мячи, помогает на стандартах, великолепен при игре спиной к воротам. Но мне было бы тяжело вписать его в систему игры «Оренбурга».

– То есть, дело исключительно в игровой философии?

– Да. Именно в ней. Я ни в коем случае не хочу назвать Дзюбу слабым форвардом. Напротив, с уважением отношусь к его титулам и заслугам. Повторюсь, это значимая фигура для российского футбола. Как человека я его не знаю. Но это очень умный нападающий! Я не преувеличиваю. Думаю, он способен быть лидером в раздевалке.

Если бы Дзюба стал дядькой для остальных игроков «Оренбурга», выходил бы на поле на замену, когда это требовалось по ситуации, то я бы, наверное, рассмотрел такую опцию. Но на роль основного нападающего у меня есть и другие варианты. Сычевой, Воробьев, да и Мансилья может играть на острие, – сказал главный тренер «Оренбурга».

Ранее Артем Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор». Сообщается, что нападающий интересен нескольким российским и турецким клубам.