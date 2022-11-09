Личка о Дзюбе: «Значимая фигура для российского футбола, но было бы тяжело вписать его в игру «Оренбурга» – нужны игроки другого плана»
Марцел Личка высказался о возможности перехода Дзюбы в «Оренбург».
– Артем Дзюба – безусловно, большой игрок, он сделал многое для российского футбола. Но если вы ставите вопрос именно так, то я отвечу – нет.
– Почему?
– Я хочу, чтобы мои нападающие постоянно прессинговали. Забегали защитникам за спины, играли в интенсивный футбол. Артем все-таки форвард иного плана. Он здорово цепляется за мячи, помогает на стандартах, великолепен при игре спиной к воротам. Но мне было бы тяжело вписать его в систему игры «Оренбурга».
– То есть, дело исключительно в игровой философии?
– Да. Именно в ней. Я ни в коем случае не хочу назвать Дзюбу слабым форвардом. Напротив, с уважением отношусь к его титулам и заслугам. Повторюсь, это значимая фигура для российского футбола. Как человека я его не знаю. Но это очень умный нападающий! Я не преувеличиваю. Думаю, он способен быть лидером в раздевалке.
Если бы Дзюба стал дядькой для остальных игроков «Оренбурга», выходил бы на поле на замену, когда это требовалось по ситуации, то я бы, наверное, рассмотрел такую опцию. Но на роль основного нападающего у меня есть и другие варианты. Сычевой, Воробьев, да и Мансилья может играть на острие, – сказал главный тренер «Оренбурга».
Ранее Артем Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор». Сообщается, что нападающий интересен нескольким российским и турецким клубам.
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