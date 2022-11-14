Личка о 5:1: «Задача была убить «Краснодар» на скорости, показывать интенсивность и высокий прессинг»

Главный тренер подвел итоги матча с (5:1) в Мир .

«Поблагодарил игроков в раздевалке за отличную реакцию на матч с »Химками» [0:2]. Сегодня наша задача была убить соперника на скорости, показывать высокую интенсивность и высокий прессинг. Вы сами видели, команда выходила из‑под прессинга хорошими пасами.

Ключевой момент игры — начало второго тайма, когда наш вратарь сохранил ворота в неприкосновенности после выхода один на один. Это очень хороший результат», — сказал .

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