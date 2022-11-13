Тен Хаг про «МЮ»: «Чтобы брать трофеи, нужна команда, а не только 11 игроков. Этого мы и хотим»

Эрик тен Хаг прокомментировал победу над (2:1).

«В первом тайме мы играли довольно-таки хорошо и должны были забивать больше голов. Мы вели всего 1:0, а после перерыва имели отличный момент.

Но два тайма никогда не бывают одинаковыми, и футбол меняется. «Фулхэм» стал играть все лучше и лучше, все больше доминировать, создавать моменты. У них получилось сравнять счет.

Последние 10 минут остались за нами. Очень доволен нашей стойкостью и хладнокровием. Победа связана с верой в то, что всегда можно забить. Я очень рад, что снова сработала замена – речь не только про 11 игроков, нужна команда, чтобы выигрывать трофеи. А это то, чего мы хотим.

Гол Гарначо – фантастика. Он показывает характер, который вам нужен. В стрессовой ситуации он работает, влияет на игру, верит. Я очень рад, что мы смогли воспитать молодого игрока. И это показывает, что когда футболисты заслуживают, они получают свои шансы.

Он великолепен. Мне нравится, что у него большая вера. Еще с ним приятно работать. Он любит футбол», – сказал тренер .