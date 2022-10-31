Галактионов возглавит «Локомотив» после матча «Пари НН» с «Ахматом». Его первая игра – против нижегородцев в Кубке

Стало известно, когда возглавит .

38-летний специалист приступит к работе в московском клубе после матча «Пари НН» с «Ахматом» в 17-м туре Мир РПЛ.

«Галактионов должен был возглавить «Локомотив» раньше, но в итоге стороны решили перенести это на ноябрь.

11 ноября тренер проведет свой последний матч на посту «Пари НН» и возглавит «Локомотив», – сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.

Таким образом, первым матчем для Галактионова во главе «Локо» станет игра против в Фонбет Кубке России 18 ноября.

После 15 туров Мир «Локомотив» набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Пари НН» идет 12-м с 13 баллами.

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