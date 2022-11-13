Глава «Локо» Нагорных извинился перед фанатами за 14-ю позицию: «Это не место клуба с уникальной историей и победными традициями»

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Председатель совета директоров «Локомотива» извинился перед болельщиками за место команды в таблице.

Московская команда занимает 14-ю позицию в турнирной таблице Мир РПЛ после 17 туров. 

«Четырнадцатое место абсолютно не устраивает ни клуб, ни игроков, ни болельщиков. Я бы хотел прежде всего извиниться перед нашими болельщиками.

Действительно, это не то место, на котором должен быть такой клуб, как «Локомотив», клуб с уникальной историей и победными традициями.

Мы все постараемся, чтобы зимняя пауза прошла для клуба полезно, чтобы к весенней части команда была другой», – сказал Юрий Нагорных.

13 ноября новым главным тренером «Локомотив» был назначен Михаил Галактионов.

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