Глава «Локо» Нагорных о зимних трансферах: «Возможен приход молодых талантливых игроков»

Председатель совета директоров высказался о предстоящей зимней селекции.

— Есть мнение, что стоит ждать в «Локомотиве» приход большого числа игроков из .

— Возможен приход молодых талантливых игроков. Они могут представлять совершенно разные клубы. Они могут быть воспитанниками разных академии.

Мы хотим, чтобы в «Локомотиве» в том числе играли лучшие российские игроки, – сказал Юрий Нагорных.