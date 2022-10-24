Глава «Локо» Нагорных о зимних трансферах: «Возможен приход молодых талантливых игроков»

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Вторая лига Чертаново Юрий Нагорных Футбол

Председатель совета директоров «Локомотива» высказался о предстоящей зимней селекции.

— Есть мнение, что стоит ждать в «Локомотиве» приход большого числа игроков из «Чертаново».

— Возможен приход молодых талантливых игроков. Они могут представлять совершенно разные клубы. Они могут быть воспитанниками разных академии.

Мы хотим, чтобы в «Локомотиве» в том числе играли лучшие российские игроки, – сказал Юрий Нагорных.

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