Ультрас «Лацио» поддержали посла ЧМ-2022 после слов о гомосексуальности как «дефекте разума»: «Халид Салман, мы с тобой»

Фанаты поддержали посла ЧМ-2022 после его комментариев о гомосексуальности.

Бывший игрок сборной Катара и «Аль-Садда» Халид Салман, выступающий в роли амбассадора ЧМ-2022, в интервью немецкому каналу ZDF назвал однополую любовь «харамом» (греховное деяние, запрещенное в исламе – Sports.ru) и «дефектом разума».

Сегодня болельщики римской команды продемонстрировали баннер с текстом «Халид Салман, ультрас «Лацио» с тобой».

Изображение: instagram.com/militanzaultras

Ведущий немецкого Sky высмеял слова посла ЧМ-2022 об ЛГБТ: «Согласно ему, мой разум поврежден. Несмотря на это, постараюсь справиться без происшествий»