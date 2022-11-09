«Дефект разума? Иди на ###». Фанаты «Баварии» вывесили баннер, осуждающий слова посла ЧМ-2022 о гомосексуальности

Теги Бавария бундеслига Германия болельщики ЧМ-2022 ЛГБТ брань контент Футбол

Фанаты «Баварии» осудили слова посла ЧМ-2022 о гомосексуальности.

Бывший игрок сборной Катара и «Аль-Садда» Халид Салман, выступающий в роли амбассадора ЧМ-2022, в интервью немецкому каналу ZDF назвал гомосексуальность «харамом» (греховное деяние, запрещенное в исламе – Sports.ru) и «дефектом разума».

«Дефект разума? Халид и компания, идите на ###», – баннер с такой надписью вывесили болельщики «Баварии» на матче с «Вердером» (6:1).

Фото: twitter.com/itstheicebird

Горетцка о словах посла ЧМ-2022, назвавшего гомосексуальность «дефектом разума»: «Угнетает. Это словно из другого тысячелетия – не то, за что мы выступаем»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные