Захарян о «Челси»: «Переговоры идут. Все в порядке, я думаю. Всех карт раскрывать не буду»

Полузащитник рассказал о состоянии переговоров с «Челси».

– История с «Челси» завершена?

– Я сейчас об этом не думаю.

Можете спросить у клуба, у моих представителей. Я думаю, все в порядке. Переговоры идут. Но всех карт раскрывать не буду, – сказал Захарян.

Захарян так и не перешел в «Челси» этим летом. Но еще может перейти зимой

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