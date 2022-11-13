Захарян о «Челси»: «Переговоры идут. Все в порядке, я думаю. Всех карт раскрывать не буду»
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о состоянии переговоров с «Челси».
– История с «Челси» завершена?
– Я сейчас об этом не думаю.
Можете спросить у клуба, у моих представителей. Я думаю, все в порядке. Переговоры идут. Но всех карт раскрывать не буду, – сказал Захарян.
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