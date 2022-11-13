Захарян о «Челси»: «Переговоры идут. Все в порядке, я думаю. Всех карт раскрывать не буду»

Теги Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Динамо Москва Спорт-Экспресс Арсен Захарян Футбол

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о состоянии переговоров с «Челси».

– История с «Челси» завершена?

– Я сейчас об этом не думаю.

Можете спросить у клуба, у моих представителей. Я думаю, все в порядке. Переговоры идут. Но всех карт раскрывать не буду, – сказал Захарян.

Захарян так и не перешел в «Челси» этим летом. Но еще может перейти зимой

«Спартак» судится с англичанами, деньги ЦСКА застряли в Америке, «Ростов» победил в ФИФА. Как санкции повлияли на наш футбол

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные