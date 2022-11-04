Генич о Захаряне: «Был конкретный интерес от «Сосьедада». Им рекомендовали не рассматривать российских футболистов»

рассказал, что интересовался .

– Ты говорил, что «Реал Сосьедад» интересовался Захаряном?

– Да, это так. Был конкретный интерес от клуба. Но не сложилось, как и с Бариновым. Им было рекомендовано не рассматривать российских футболистов.

– Пишут, что занимается трансфером Захаряна.

– Он по-дружески помогал Миранчуку и сейчас помогает Захаряну. Нобель дружит с семьей Арсена и с ним самим.

Я бы завидовал, если бы рядом со мной был такой человек. Нобель очень оберегает Захаряна, как будто футболист не читает новости. Он не агент, он друг семьи.

– Писали, что без Нобеля не было бы истории с «Челси».

– Исключать ничего нельзя.

Если Нобель вышел на юриста Мино Райолы через Мхитаряна, то почему появился вариант именно с «Челси»? Почему Нобель не связался с Италией, где Миранчук играет? Путь в Лондон и очень сложный. Если бы там был Абрамович, то можно было как-то решить это, – сказал комментатор «Матч ТВ».