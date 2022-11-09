Люк Уилкшир: «Захарян достаточно хорош для «Челси», но зачем уходить из «Динамо»? Это лучший клуб в мире»

Экс-защитник «Динамо» верит в трансфер Арсена Захаряна в «Челси».

8 ноября стало известно, что «Челси» приостановил переговоры о трансфере 19-летнего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«В футболе все возможно, включая трансфер Захаряна в . В будущем это вполне может произойти, главное для Арсена – выступать на высоком уровне.

Но надо понимать, что в «Челси» ему будет очень тяжело, это один из самых больших клубов Европы, и просто так там игровое время не дают.

Захарян достаточно хорош для «Челси», но в то же время зачем ему хотеть уходить из «Динамо»? Это лучший клуб в мире», – сказал экс-игрок московского «Динамо».

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Арсен Захарян провел 15 матчей в составе , отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Его подробную статистику можно посмотреть здесь.