Фирмино, Сон Хын Мин и Миньоле – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин сделал дубль в матче с «Айнтрахтом» (3:2).
Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле отбил 9 ударов в матче с «Атлетико» (0:0).
Хавбек «Маккаби» из Хайфы Омер Ацили забил два гола в матче с «Ювентусом» (2:0).
Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино сделал дубль и отдал голевую передачу в матче с «Рейнджерс» (7:1).
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