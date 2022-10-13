Фирмино, Сон Хын Мин и Миньоле – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 4-го тура группового этапа чемпионов.

Форвард Сон Хын Мин сделал дубль в матче с «Айнтрахтом» (3:2).

Вратарь Симон Миньоле отбил 9 ударов в матче с «Атлетико» (0:0).

Хавбек «Маккаби» из Хайфы Омер Ацили забил два гола в матче с «Ювентусом» (2:0).

Форвард сделал дубль и отдал голевую передачу в матче с «Рейнджерс» (7:1).