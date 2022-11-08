Фирмино о невызове в сборную Бразилии на ЧМ: «Все сложилось не так, как я представлял, но я благодарен Богу за то, что он позволил мне жить этой мечтой»

отреагировал на непопадание в состав Бразилии на .

Неймар, Винисиус Жуниор, Дани Алвес, Каземиро, Рафинья Диас, Габриэл Жезус, Алиссон и другие футболисты были включены в состав бразильцев для поездки в Катар, а 31-летний форвард – нет.

«Благодарю вас за все сообщения, за вашу любовь.

Чемпионат мира – мечта каждого игрока, это касается и меня. Вчера все сложилось не так, как я себе представлял или мечтал, но я могу оглянуться назад и сказать, что в своем сердце я благодарен Богу за то, что он позволил мне жить этой мечтой, как и многим другим.

«Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная» (Книга пророка Исаии 26:3-4).

Пользуясь случаем, хочу выразить уважение и поздравить всех, кого пригласили в команду. Для меня было, есть и всегда будет честью защищать свою страну, особенно благодаря тому дару, который дал мне Господь.

Я остаюсь здесь, уверенный в том, что Бог приберег все лучшее для меня. И болею за грядущий шестой титул.

«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Книга пророка Иеремии 29:11)», – написал Фирмино.

У Роберто 8 голов и 4 результативные передачи в 19 матчах за клуб в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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