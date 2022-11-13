Врач «Пафоса» Вартапетов о ценах на Кипре: «Не в разы, но заметно растут. Зимой достаточно холодно даже в домах, нет центрального отопления»
Михаил Вартапетов рассказал о жизни на Кипре.
– На Кипре растут тарифы на электроэнергию и цены в магазинах?
– Да, не в 2-3 раза, но заметно растут. И это пока продолжается.
Проблема еще в том, что на Кипре не круглый год тепло, как многие думают. На самом деле зимой достаточно холодно даже в домах, потому что нет центрального отопления. Дома отапливают либо электрообогревателями, либо кондиционерами, которые включены на теплый воздух. А это все влечет за собой довольно приличные расходы на коммунальные платежи.
– Люди не опасаются, что зимой будет еще сложнее с ценами?
– Опасаются, как и вся Европа. Но у киприотов есть небольшое преимущество в том, что у них много солнечных дней. В городах очень много солнечных батарей, ветряных электростанций. Они накапливают, аккумулируют энергию за счет солнца и ветра, – сказал врач «Пафоса» и сборной России.
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