Вартапетов о Надале: «Уколы в нерв не дают никакого преимущества перед другими спортсменами независимо от способа введения»

Врач сборной России по футболу Михаил Вартапетов прокомментировал то, что Рафаэль Надаль играл на «Ролан Гаррос» под воздействием анестетиков.

Перед турниром у испанца обострилась хроническая травма стопы.

«Никакие инъекции не являются допингом, если не входят в список запрещенных препаратов ВАДА, который обновляется ежегодно. Ненаркотические анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, местные анестетики никогда не считались допингом.

Они не дают никакого преимущества перед другими спортсменами в любом виде спорта независимо от способа введения. Никаких оснований подозревать Надаля в использовании запрещенных средств нет. Просто он – великий спортсмен».

Также он рассказал об эффекте лечения стопы при помощи радиочистот.

«Радиочастотный метод воздействия на нерв – один из разрешенных видов консервативной терапии. В случае с Надалем я не могу точно сказать о сроках восстановления, так как все индивидуально, надо знать точный диагноз, анамнез и текущий статус», – цитирует Вартапетова «Чемпионат».

Надаль был готов поменять 14-й «Ролан Гаррос» на новую стопу. Неизлечимая травма мешает ему даже в жизни, но он все равно не уходит

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