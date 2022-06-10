Вартапетов о Надале: «Уколы в нерв не дают никакого преимущества перед другими спортсменами независимо от способа введения»

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Врач сборной России по футболу Михаил Вартапетов прокомментировал то, что Рафаэль Надаль играл на «Ролан Гаррос» под воздействием анестетиков.

Перед турниром у испанца обострилась хроническая травма стопы.

«Никакие инъекции не являются допингом, если не входят в список запрещенных препаратов ВАДА, который обновляется ежегодно. Ненаркотические анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, местные анестетики никогда не считались допингом.

Они не дают никакого преимущества перед другими спортсменами в любом виде спорта независимо от способа введения. Никаких оснований подозревать Надаля в использовании запрещенных средств нет. Просто он – великий спортсмен».

Также он рассказал об эффекте лечения стопы при помощи радиочистот.

«Радиочастотный метод воздействия на нерв – один из разрешенных видов консервативной терапии. В случае с Надалем я не могу точно сказать о сроках восстановления, так как все индивидуально, надо знать точный диагноз, анамнез и текущий статус», – цитирует Вартапетова «Чемпионат».

Надаль был готов поменять 14-й «Ролан Гаррос» на новую стопу. Неизлечимая травма мешает ему даже в жизни, но он все равно не уходит

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