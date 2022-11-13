Мостовой о Гончаренко в «Урале»: «Не вижу ничего такого в его работе. Когда приводят 6-7 новых игроков хорошего уровня, все будет хорошо»

Александр Мостовой раскритиковал главного тренера .

«Я Гончаренко не знаю, мое мнение не меняется. Не понимаю, как некоторые тренеры попадают в новый клуб сразу после отставки из старого. Виктор Михайлович может быть хорошим или плохим человеком, но как он так быстро переходит из одной команды в другую – я не понимаю.

По тренерской работе я его не знаю, и, да, я не вижу в ней ничего такого.

На мой взгляд, это неэтично и некрасиво – после увольнения из одной команды оказаться уже в другой, как у Гончаренко было с после ухода из . Вообще, мне все равно на это.

«Урал» сейчас молодцы, у них одна из лучших серий игр, так подняться с предпоследнего места в – класс. В этом есть заслуга Гончаренко, после его прихода команда поменялась и заиграла.

Но, конечно, когда к тебе в клуб приводят 6-7 новых футболистов хорошего уровня, тогда все будет хорошо. Раньше один Бикфалви тянул «Урал» на себе», – заявил бывший полузащитник «Сельты».

У «Урала» при Гончаренко 7 побед и 2 ничьих в 9 последних матчах