Мостовой о Гончаренко в «Урале»: «Не вижу ничего такого в его работе. Когда приводят 6-7 новых игроков хорошего уровня, все будет хорошо»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Александр Мостовой Урал Виктор Гончаренко Краснодар Эрик Бикфалви Футбол

Александр Мостовой раскритиковал главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко.

«Я Гончаренко не знаю, мое мнение не меняется. Не понимаю, как некоторые тренеры попадают в новый клуб сразу после отставки из старого. Виктор Михайлович может быть хорошим или плохим человеком, но как он так быстро переходит из одной команды в другую – я не понимаю.

По тренерской работе я его не знаю, и, да, я не вижу в ней ничего такого.

На мой взгляд, это неэтично и некрасиво – после увольнения из одной команды оказаться уже в другой, как у Гончаренко было с «Краснодаром» после ухода из ЦСКА. Вообще, мне все равно на это.

«Урал» сейчас молодцы, у них одна из лучших серий игр, так подняться с предпоследнего места в РПЛ – класс. В этом есть заслуга Гончаренко, после его прихода команда поменялась и заиграла.

Но, конечно, когда к тебе в клуб приводят 6-7 новых футболистов хорошего уровня, тогда все будет хорошо. Раньше один Бикфалви тянул «Урал» на себе», – заявил бывший полузащитник «Сельты».

У «Урала» при Гончаренко 7 побед и 2 ничьих в 9 последних матчах

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные