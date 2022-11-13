Агент об уходе Сычевого из «Оренбурга» зимой: «Если будет достойное предложение, то почему нет?»
Агент форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого допустил переход футболиста в другой клуб.
– Еще две игры на Кубок, сейчас не имеет смысла это обсуждать.
– Может ли он покинуть команду зимой?
– Если будет достойное предложение, то почему нет? – сказал Андрей Талаев.
В текущем сезоне Сычевой забил 14 голов за 15 игр в чемпионате России. Подробно со статистикой одного из лидеров списка бомбардиров лиги можно ознакомиться здесь.
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