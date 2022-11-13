Агент об уходе Сычевого из «Оренбурга» зимой: «Если будет достойное предложение, то почему нет?»

Агент форварда Владимира Сычевого допустил переход футболиста в другой клуб.

– Еще две игры на Кубок, сейчас не имеет смысла это обсуждать.

– Может ли он покинуть команду зимой?

– Если будет достойное предложение, то почему нет? – сказал Андрей Талаев.

В текущем сезоне Сычевой забил 14 голов за 15 игр в чемпионате России. Подробно со статистикой одного из лидеров списка бомбардиров лиги можно ознакомиться здесь.