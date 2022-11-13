Мбаппе забил 190-й гол за «ПСЖ» в 237-м матче. До рекорда Кавани – 10 мячей

осталось забить 10 голов за для повторения рекорда .

23-летний форвард открыл счет на 11-й минуте матча 15-го тура Лиги 1 против (1:0, первый тайм). Э

то 190-й гол француза в 237-м матче за «ПСЖ». Мбаппе идет на втором месте в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Лидирует Эдинсон Кавани, забивший 200 голов в 301 матче за «ПСЖ».

На счету Мбаппе 19 голов и 5 результативных передач в 20 матчах за «ПСЖ» в сезоне. Он лидирует в списке бомбардиров Лиги 1 с 12 голами.

Полную статистику форварда сборной Франции можно изучить здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «ПСЖ» и «Осером».