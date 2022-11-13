рассказал об интересе «Барселоны» перед переходом в «Реал».

– «Реал» оказался таким, как вы представляли?

– Раньше я даже не мог ничего подобного представить. Если честно, главной мечтой моей жизни всегда была игра в Премьер-лиге. Я просто думал, что – это то, что никогда не случится со мной. Мне даже в голову такое не приходило.

В «Челси» все было здорово, но потом ты слышишь, что тебя хочет подписать «Реал», и думаешь: «Вау!» Здесь все отлично и прекрасно.

– Когда вы узнали, что «Реал» хочет подписать вас?

– Я был в Лондоне вместе с братом. Он об этом мне и рассказал. Я не мог поверить! Даже сейчас я не могу описать свои эмоции. У меня до сих пор мурашки.

– Какие еще варианты продолжения карьеры были у вас, кроме «Реала»?

– Конечно, вариантов было больше, но я рассматривал лишь два – «Челси» и «Реал». На протяжении последних пяти лет я усердно работал в Лондоне, там у меня уже был статус. Так что я выбирал между и «Реалом».

– интересовалась вами?

– Да, интересовалась. Но я этот вариант не рассматривал. Как я уже говорил, «Реал» даже не был моей мечтой – настолько недостижимым он казался... Здесь играли Зидан, Роналдо, Криштиану... От возможности поиграть с Модричем, Кроосом или Бензема сложно отказаться, – сказал защитник «Реала».