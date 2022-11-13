Кафанов о 3-м месте «Ростова»: «Довольны результатом в первой части сезона»

высказался после победы «Ростова» над «Крыльями Советов» (3:1).

После 17 туров дончане занимают в таблице Мир 3-е место.

«Это тот случай, когда играли неплохо и заслужили победу. Связь с Карпиным поддерживали в перерыве. Созвонились и спросили, какие коррективы нужно внести.

Мы довольны результатом «Ростова» в первой части сезона. Не получилось быть очень организованными и сконцентрированными в тех эпизодах, которые принято считать решающими. Мы допустили глупости. Иногда это были просто ошибки», — сказал тренер «Ростова».

«Ростов» может уйти на зиму в топ-3. Команда Карпина так сильна или ей повезло?