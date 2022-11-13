Джикия о «Спартаке» в 1-й части сезона: «Оцениваю хорошо, но оценки ставить не буду»
Георгий Джикия высказался после победы «Спартака» над «Локомотивом» (2:1).
После 17 туров красно-белые занимают в таблице Мир РПЛ 2-е место, отставая от «Зенита» на 6 очков.
— Пропустили, но главное – выиграли, такое бывает. Все молодцы, важная игра, заключительная в первой части сезона. Ее оцениваю хорошо, но оценки ставить не буду. Что касается перерыва, это он у вас четыре месяца, а у нас впереди игры Кубка и матчи сборной.
— Что случилось в конце встречи?
— Много моментов было не реализовано, когда надо было забивать, соперник воспрял и забил гол. Хорошо, что додержали. Мы уже на 46‑й минуте вышли один на один и не реализовали момент, потом было три‑четыре угловых «Локо», но мы справились.
Рад за Пруцева, которого назвали игроком матча, он огромный молодец, забил гол — это плоды его работы на тренировках.
— Привычно видеть «Локомотив» таким слабым?
— Хоть они и идут внизу таблицы, это, наверное, нехорошо. Но я не хочу давать им оценки, – сказал капитан «Спартака».
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