Тренер «Локо» Федоров про 1:2 со «Спартаком»: «Мы были робкими, но в перерыве поменяли схему и убрали ошибки»
И.о. главного тренера «Локомотива» высказался об игре со «Спартаком» (1:2) в Мир РПЛ.
– В первом тайме мы были очень робкими. Это очень сильно бросалось в глаза. Считаю, что из‑за этого ничего не получалось у нас.
В перерыве состоялся разговор, и очень здорово во втором тайме освежили игру наши замены. Поменяли схему, потому что нам надо было забивать. Убрали многочисленные ошибки, которые были в первом тайме, поэтому второй тайм получился такой живой, интересный и с обилием моментов.
– Почему Изидор вышел только во втором тайме?
– Те наработки, которые мы готовили к «Спартаку» и к «Уралу», они остались. Хотелось сыграть так же, но, к сожалению, не получилось в первом тайме.
Но, повторюсь, это были чисто наши ошибки. Та робость, которая присутствовала, не позволила игрокам показать тот потенциал, который у них есть, – сказал Андрей Федоров.
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