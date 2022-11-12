Тренер «Локо» Федоров про 1:2 со «Спартаком»: «Мы были робкими, но в перерыве поменяли схему и убрали ошибки»

И.о. главного тренера высказался об игре со (1:2) в Мир .

– В первом тайме мы были очень робкими. Это очень сильно бросалось в глаза. Считаю, что из‑за этого ничего не получалось у нас.

В перерыве состоялся разговор, и очень здорово во втором тайме освежили игру наши замены. Поменяли схему, потому что нам надо было забивать. Убрали многочисленные ошибки, которые были в первом тайме, поэтому второй тайм получился такой живой, интересный и с обилием моментов.

– Почему Изидор вышел только во втором тайме?

– Те наработки, которые мы готовили к «Спартаку» и к «Уралу», они остались. Хотелось сыграть так же, но, к сожалению, не получилось в первом тайме.

Но, повторюсь, это были чисто наши ошибки. Та робость, которая присутствовала, не позволила игрокам показать тот потенциал, который у них есть, – сказал .