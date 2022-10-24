Гвардиола о рекорде Салаха: «Если Холанд продолжит в том же ритме, то побьет его. Но в футболе ты можешь забивать, а через несколько дней перестать это делать»

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Пеп Гвардиола считает, что Эрлинг Холанд может побить рекорд Мохамеда Салаха по голам за сезон АПЛ.

«Не нужно быть гением [чтобы понять], что если он продолжит в том же ритме, с нынешним средним показателем забитых мячей за игру, то он определенно побьет рекорд. Но в футболе ты можешь забивать, а через несколько дней перестать это делать. Я не знаю.

Я не говорил с ним, но я думаю, что он счастлив, когда команда выигрывает, а не когда проигрывает. Все нападающие, с которыми я работал в течение своей карьеры – Самюэль Это’О, Месси, Роберт Левандовски, Томас Мюллер, Серхио Агуэро – все они обладают невероятным стремлением забивать голы. Это нормально. Так и должно быть», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Напомним, форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах в 2018 году установил рекорд АПЛ, забив 32 гола за сезон. На счету Холанда 17 мячей в 11 играх. 

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