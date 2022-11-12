Конте о трансферах: «Чтобы претендовать на трофеи, нужны игроки высокого уровня. Есть примеры «Ман Сити», «Ливерпуля» и «Челси»

в очередной раз подчеркнул важность трансферов.

– Бентанкур и Кулусевски повлияли на результат матча с «Лидсом», как и в целом с момента их перехода почти год назад. Показывает ли их роль, что в январе «Тоттенхэм» должен снова как надо провести трансферную кампанию?

– Вы прекрасно знаете, что если хочешь быть конкурентоспособными, считаться претендентом на титул или быть командой, способной выиграть трофей, нужны игроки высокого уровня.

Есть примеры «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Челси». Эти команды действительно сильны. У них сильные составы высоко уровня.

Не забывайте, что год назад мы играли в Лиге конференций после седьмого места в АПЛ. Нужно время. Нужно терпение, нужны трансферы, чтобы усилить состав, повысить его уровень. Сегодня вы увидели разницу между наличием Кулусевски и и их отсутствием.

Для меня как тренера важно работать с этими игроками. Не знаю, видите ли вы прогресс Родриго и улучшение Хейбьерга. Но я вижу огромный прогресс.

Нужно прокачивать игроков, но при этом нужно время, чтобы прокачать самого себя, если хочешь бороться за что-то важное в Премьер-лиге или Лиге чемпионов. Качество игроков действительно важно, – сказал тренер .