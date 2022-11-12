Защитник «Атлетико» Регилон госпитализирован из-за проблем с пищеварением

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Защитник «Атлетико» Серхио Регилон вчера был госпитализирован из-за проблем с пищеварением.

«Серхио Регилон испытывает острые проблемы с пищеварением, его пришлось госпитализировать.

Время его выписки из больницы зависит от дальнейшего развития симптомов», – сообщается на сайте «Атлетико».

Мадридский клуб летом взял 25-летнего футболиста в аренду из «Тоттенхэма» сроком на один сезон. Опция выкупа игрока не включена в соглашение.

Подробную статистику игрока можно найти здесь

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