Защитник «Атлетико» Регилон госпитализирован из-за проблем с пищеварением

Защитник Серхио Регилон вчера был госпитализирован из-за проблем с пищеварением.

«Серхио Регилон испытывает острые проблемы с пищеварением, его пришлось госпитализировать.

Время его выписки из больницы зависит от дальнейшего развития симптомов», – сообщается на сайте «Атлетико».

Мадридский клуб летом взял 25-летнего футболиста в аренду из сроком на один сезон. Опция выкупа игрока не включена в соглашение.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.